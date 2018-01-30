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    Фотоленты

    Готова на все: финалистка конкурса Playboy покоряет своими формами

    (обновлено: )126731
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole
    Кристина Макарова
    instagram.com/puellasole

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    Россиянка Кристина Макарова стала одной из финалисток конкурса "Девушка года Playboy 2017". В фотосессию 27-летней девушки вошли крайне откровенные фотографии.

    Перед участием в конкурсе Кристина записала видео, в котором призналась, что переехала из маленькой деревеньки в большой город и "готова на все" ради победы в конкурсе.

    Смотрите также: Красавица из Днепра поражает поклонников cвоими формами

    Чтобы быть успешной модель активно изучает английский язык, много путешествует, регулярно тренируется в спортзале и учится плавать.

    Ранее украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в красном платье, обтягивающем ее стройную фигуру.

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