Готова на все: финалистка конкурса Playboy покоряет своими формами

Россиянка Кристина Макарова стала одной из финалисток конкурса "Девушка года Playboy 2017". В фотосессию 27-летней девушки вошли крайне откровенные фотографии.

Перед участием в конкурсе Кристина записала видео, в котором призналась, что переехала из маленькой деревеньки в большой город и "готова на все" ради победы в конкурсе.

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Чтобы быть успешной модель активно изучает английский язык, много путешествует, регулярно тренируется в спортзале и учится плавать.

Ранее украинская певица и бывшая модель Playboy Даша Астафьева выложила на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в красном платье, обтягивающем ее стройную фигуру.

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