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    Культура

    Супермодель Белла Хадид поразила голым фото с щенком

    (обновлено: )816
    Стилист Мими Каттрелл опубликовала в своем Instagram фото супермодели Беллы Хадид из примерочной магазина What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке.
    Белла Хадид
    bellahadid

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Известная американская стилистк Мими Каттрелл опубликовала в своем Instagram фото супермодели Беллы Хадид.

    Фото сделано в примерочной магазина What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке. Стилист подписала его "первый шоппинг для щенка".

    Модель сидит в примерной практически обнаженной, держа в руках щенка.

    mimicuttrell
    Белла Хадид

    Впрочем фото получило скорее негативный резонанс. Поклонники модели напомнили ей, что собака — не аксессуар. Позже стилист удалила скандальное фото.

    Ранее сообщалось, что знаменитые модели сестры Белла и Джиджи Хадид появились на страницах январского номера журнала Vogue полностью обнаженными, девушки сделали совместный кадр на провокационной фотосессии.

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