Супермодель Белла Хадид поразила голым фото с щенком

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Известная американская стилистк Мими Каттрелл опубликовала в своем Instagram фото супермодели Беллы Хадид.

Фото сделано в примерочной магазина What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке. Стилист подписала его "первый шоппинг для щенка".

Модель сидит в примерной практически обнаженной, держа в руках щенка.

mimicuttrell Белла Хадид

Впрочем фото получило скорее негативный резонанс. Поклонники модели напомнили ей, что собака — не аксессуар. Позже стилист удалила скандальное фото.

Ранее сообщалось, что знаменитые модели сестры Белла и Джиджи Хадид появились на страницах январского номера журнала Vogue полностью обнаженными, девушки сделали совместный кадр на провокационной фотосессии.