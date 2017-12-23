наверх
23.12.201722:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Ангел" Victoria's Secret поразила откровенной тренировкой с гантелями

    (обновлено: )134
    Поклонники не остались равнодушными к такому соблазнительному видео, в котором красотка на максимально крупных планах демонстрирует свое стройное, сухое тело и потрясающую кожу.
    Роми Стрейд
    @romeestrijd

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. 22-летняя нидерландская топ-модель Роми Стрейд разорвала Instagram, опубликовав короткий ролик со своей тренировкой. В клипе одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret занимается с гантелями перед зеркалом в сексуальном кружевном нижнем белье и в туфлях на высоких каблуках.

    @romeestrijd
    Роми Стрейд
    @romeestrijd
    Роми Стрейд
    @romeestrijd
    Роми Стрейд

    Поклонники не остались равнодушными к такому соблазнительному видео, в котором красотка на максимально крупных планах демонстрирует свое стройное, сухое тело и потрясающую кожу. Фанаты со всего мира оставили сотни комментариев, восхищаясь фигурой девушки.

    Напомним, в ноябре в Шанхае прошло масштабное шоу Victoria's Secret, которое в этом году получилось особенно скандальным из-за позиции китайских властей по многим вопросам.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана