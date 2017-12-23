"Ангел" Victoria's Secret поразила откровенной тренировкой с гантелями

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. 22-летняя нидерландская топ-модель Роми Стрейд разорвала Instagram, опубликовав короткий ролик со своей тренировкой. В клипе одна из "ангелов" компании Victoria’s Secret занимается с гантелями перед зеркалом в сексуальном кружевном нижнем белье и в туфлях на высоких каблуках.

@romeestrijd Роми Стрейд

@romeestrijd Роми Стрейд

@romeestrijd Роми Стрейд

Поклонники не остались равнодушными к такому соблазнительному видео, в котором красотка на максимально крупных планах демонстрирует свое стройное, сухое тело и потрясающую кожу. Фанаты со всего мира оставили сотни комментариев, восхищаясь фигурой девушки.

Напомним, в ноябре в Шанхае прошло масштабное шоу Victoria's Secret, которое в этом году получилось особенно скандальным из-за позиции китайских властей по многим вопросам.