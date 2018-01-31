Эмили Ратаковски возбудила голым фото в постели

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Популярная модель и актриса 26-летняя Эмили Ратаковски порадовала своих поклонников очередным откровенным снимком.

Сексапильная красотка в соцсети Instagram выложила фото, на котором она с бокалом в руках лежит в постели полностью обнаженной.

Эмили не раз признавалась, что не стесняется сниматься обнаженной. Более того, любит демонстрировать свою женственную фигуру.

Эмили Ратажковски, instagram Эмили Ратажковски

Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.