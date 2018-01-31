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    Культура

    Эмили Ратаковски возбудила голым фото в постели

    (обновлено: )71112
    Известная супермодель из США Эмили Ратаковски, которая совсем не стесняется раздеваться в клипах и фотосессиях, порадовала своих поклонников новым откровенным снимком.
    Эмили Ратажковски
    Эмили Ратажковски, instagram

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Популярная модель и актриса 26-летняя Эмили Ратаковски порадовала своих поклонников очередным откровенным снимком.

    Сексапильная красотка в соцсети Instagram выложила фото, на котором она с бокалом в руках лежит в постели полностью обнаженной.

    Эмили не раз признавалась, что не стесняется сниматься обнаженной. Более того, любит демонстрировать свою женственную фигуру.

    Эмили Ратажковски, instagram
    Эмили Ратажковски

    Ранее сообщалось, что американская актриса и модель Эмили Ратаковски удивила откровенным образом на Неделе моды в Париже. Эмили решила не отставать от таких знаменитостей, как Ким Кардашян и сестры Дженнер, и нарядилась в откровенное белое платье, забыв о белье.

     

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