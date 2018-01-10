Украинская суперзвезда похвасталась фото в купальнике с пляжа в Мексике

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками в Instagram яркими фото отдыха. 39-летняя Лорак проводит отпуск с семьей на пляжах в жаркой Мексике.

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Лорак позирует в красном купальнике и коротких джинсовых шортах на фоне океана.

anilorak Ани Лорак выложила в сети фото в купальнике на пляже в Мексике

Бурная жизнь украинской супер звезды всегда находится под пристальным вниманием поклонников. За Лорак в Instagram следят более 3,5 миллиона подписчиков.

Ранее Лорак выложила в Instagram видео танцев в гримерке. На кадрах поп-звезда танцует в коротких шортах.