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    Культура

    Данилко вступился за Ани Лорак из-за ее выступлений в России

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    Известный украинский артист считает, что если кому-то не нравится концерт Ани Лорак или другого певца, то просто не стоит покупать на него билеты.
    Андрей Данилко и Ани Лорак
    Фото Дни.ru

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый  артист Андрей Данилко заявил, что выступает против травли украинских певцов из-за их выступлений в России.

    Ани Лорак
    Ани Лорак/Instagram
    Ани Лорак в коротких шортах устроила танцы в гримерке

    Напомним, в конце 2014 года перед началом концерта Ани Лорак в Киеве произошли столкновения активистов "Правого сектора", "Свободы" и полиции. Они бросали камни, яйца и петарды, протестуя против выступления в Украине артистов, которые гастролируют в России. Спустя год в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении Ани Лорак звания народного артиста Украины.

    "Я против таких выходок, какие устраивают против выступлений: не нравится вам Ани Лорак – не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт – у нее вырывают цветы, топчут их. И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит в Украине. И у меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Почему полиция не реагирует на подобные штуки?" — сказал Данилко в эфире "112 Украина".

    Также во время интервью артист высказал мнение, что власти Украины в 2014 году просто отдали Крым России.

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