Циклон Карола несет в Украину дожди и мокрый снег

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Украине с 27-28 марта прогнозируется снижение температуры, осадки в виде дождя, местами мокрый снег, прогнозирует синоптик Наталья Диденко, которая опубликовала погодную карту.

Ранее сообщалось, что в Украину из южной Европы придет циклон Карола, который принесет похолодание и дожди.

"Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подошел циклон с фронтами, появились дожди. Завтра (во вторник, 27 март — ред) облаков станет больше, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть. В целом будет сырая погода. Таяние продолжается. Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки", — сообщает Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик советует беречь личное имущество в случае подтопления: "Поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберет с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщение влагой. Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевая-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость".

Фото Facebook Наталья Диденко Погодная карта: циклон Карола движется в Украину

Напомним, весенний паводок уже начался в Одесской области, где резко поднялся уровень воды в Дунае в районе города Вилково.