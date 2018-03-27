наверх
27.03.201808:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Общество

    Циклон Карола несет в Украину дожди и мокрый снег

    (обновлено: )14610
    Украинский синоптик Наталья Диденко обещает кратковременное похолодание, которое будет сопровождаться дождями. Она предупреждает о возможных паводках и подтоплениях из-за стремительного таяния снегов.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Украине с 27-28 марта прогнозируется снижение температуры, осадки в виде дождя, местами мокрый снег, прогнозирует синоптик Наталья Диденко, которая опубликовала погодную карту.

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    timer-odessa.net
    Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

    Ранее сообщалось, что в Украину из южной Европы придет циклон Карола, который принесет похолодание и дожди.

    "Облака понемногу осаждают Украину. Хотя солнца еще много. С юга подошел циклон с фронтами, появились дожди. Завтра (во вторник, 27 март — ред)  облаков станет больше, днем ​​основные дожди сместятся на восток, центральную часть. В целом будет сырая погода. Таяние продолжается. Похолодание в среду будет кратковременным, дальше все равно теплее и теплее. И плюс периодические осадки", — сообщает Диденко на своей странице в Facebook.

    Синоптик советует беречь личное имущество в случае подтопления: "Поезжайте в свои гаражи, дома, проверьте подвалы, погреба, уберет с низменных участков все, что может пострадать от подтопления или просто перенасыщение влагой. Снег и лед переходят из твердой фазы в фазу ручьевая-речную. Поэтому берегите ноги, обувь и недвижимость".

    Фото Facebook Наталья Диденко
    Погодная карта: циклон Карола движется в Украину

    Напомним, весенний паводок уже начался в Одесской области, где резко поднялся уровень воды в Дунае в районе города Вилково.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Юрий Луценко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России