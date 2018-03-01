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    Синоптик сообщила, сколько продлится снег: Киев в эпицентре циклона

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    Украина остановилась в снежных заносах (243)

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    Наталья Диденко прогнозирует, что вслед за циклоном 1 марта придет следующий циклон - 3 марта. Она предупреждает, что плохая погода и осадки продлятся еще несколько дней.
    Снежный коллапс в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Обильные снегопады продлятся в Киеве, как минимум, до конца дня, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, опубликовав погодную карту Европы.

    В четверг, 1 марта, обильные снегопады накрыли Киев. Столица утром 1 марта остановилась в 10-балльных пробках, на крупнейших магистралях произошло до 20 аварий.

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    "Мы — практически в эпицентре циклона. Поэтому снегопады, снежные заносы, метели, штормовой ветер — все это до конца дня и даже ближайшей ночью… Над Киевом — циклон и сложная погода удержится до завтра", — написала она.

    Facebook Натальи Диденко
    Погодная карта Европы на 1 марта

    По прогнозу Диденко, 2 марта осадков будет меньше, однако потом придет новый циклон. "3 марта вновь в Украине ворвется очередной циклон!" — предупреждает синоптик.

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