Синоптик показала, как выглядят из космоса бушующие в Украине циклоны

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Народный синоптик Наталья Диденко выложила на своей странице в Facebook фотографии циклонов, которые пришли в Украину.

"Кто хочет полюбоваться первым весенним циклоном. Первое фото. Вот он — ни конца, ни края сейчас носится над Украиной. Еще его также видно на втором фото. Со спутника. Но также виден новый очередной циклон над Италией, Балканами, который уже готовится 3 марта прыгнуть в Украину. Поэтому — завтра немного передышки от циклонов, послезавтра — опять все закрутится", — написала Диденко.

Наталка Діденко, facebook Циклон, бушующий в Украине, из космоса

Наталка Діденко, facebook Циклон, бушующий в Украине, из космоса

Вечером в четверг на дорогах Киеве сервис Яндекс.Пробки зафиксировал заторы в 8 баллов, утром 1 марта пробки достигали 10 баллов.

Ранее власти Киева обратились к Министерству обороны и министерству внутренних дел Украины за помощью в ликвидации последствий снегопада в столице. Занятия в школах Киева отмененены из-за непогоды.

В связи с приходом в Украину двух циклонов в стране в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества.