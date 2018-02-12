Синоптик: в Украину идет похолодание

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет существенное похолодание.

"Уже ближайшей ночью температура воздуха составит —2-8 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях даже —7-11 градусов. Завтра днем ​​ожидается 0-5 градусов мороза. На юге, конечно, теплее, 0 + 4 градуса. Снег и мокрый снег более вероятен на Левобережье. Но в целом повсюду будет облачно и возможность или небольшого снега, или мороси. В Киеве завтра местами небольшой снег, ночью —5-8 градусов, завтра днем ​​-2-4 градуса", — сообщила Диденко.

Наталка Диденко, facebook Циклон в Европе

По словам синоптика, морозы усилятся — гололедица также.

С 15 февраля, на Стретение, в Украине снова потеплеет.

Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.