наверх
12.02.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптик: в Украину идет похолодание

    (обновлено: )455
    Синоптик Наталья Диденко сообщила, что до 15 февраля в Украине будет морозная погода, а после начнется потепление.
    Масштабный снегопад в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет существенное похолодание.

    "Уже ближайшей ночью температура воздуха составит —2-8 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях даже —7-11 градусов. Завтра днем ​​ожидается 0-5 градусов мороза. На юге, конечно, теплее, 0 + 4 градуса. Снег и мокрый снег более вероятен на Левобережье. Но в целом повсюду будет облачно и возможность или небольшого снега, или мороси. В Киеве завтра местами небольшой снег, ночью —5-8 градусов, завтра днем ​​-2-4 градуса", — сообщила Диденко.

    Наталка Диденко, facebook
    Циклон в Европе

    По словам синоптика, морозы усилятся — гололедица также.

    С 15 февраля, на Стретение, в Украине снова потеплеет.

    Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ