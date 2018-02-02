Синоптик предупреждает о резкой смене погоды

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Синоптик Наталья Диденко сообщает о резкой смене погоды в Украине.

"В течение 3-4 февраля в Украине — циклон с осадками и ветром. Но тепло. 5-го февраля ощутимо похолодает до морозов. Соответственно, в понедельник будет скользко. В Киеве существенные осадки вечером 3-го, ночью 4 февраля. Но тепло. 5-го февраля в столице похолодает до —5-8 градусов", — написала Диденко на своей странице в Facebook.

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Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на субботу, 3 февраля, объявила штормовое предупреждение в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Отметим, что в последние дни в Украине заметно потеплело.