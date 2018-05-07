Синоптик предупредила о непогоде, идущей на Киев и область

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.

Мощные ливни с градом прошли в центральных и южных областях, сейчас непогода надвигается на Киевскую область, сообщила на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

"На полосе с Сумщины через Полтавщину, Черкащину вплоть до юга — ливни, грозы и даже град. Зона неустойчивой атмосферы движется на Киевщину. Киевляне и жители близлежащих районов, вскоре — вероятность грозового ливня и даже местами града. При грозе возможен порывистый ветер", — написала Диденко.

Наталка Діденко На Киевскую область движется непогода

Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.