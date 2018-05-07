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    Киев

    Синоптик предупредила о непогоде, идущей на Киев и область

    (обновлено: )23220
    Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко, вечером 7 мая и в ночь на вторник ожидается ухудшение погодных условий в Киеве и области.
    Последствия ливня в Киеве. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий, грозы, возможен даже град.

    Мощные ливни с градом прошли в центральных и южных областях, сейчас непогода надвигается на Киевскую область, сообщила на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

    "На полосе с Сумщины через Полтавщину, Черкащину вплоть до юга — ливни, грозы и даже град. Зона неустойчивой атмосферы движется на Киевщину. Киевляне и жители близлежащих районов, вскоре — вероятность грозового ливня и даже местами града. При грозе возможен порывистый ветер", — написала Диденко.

    Наталка Діденко
    На Киевскую область движется непогода

    Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

    Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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