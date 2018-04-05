Синоптик рассказала о сюрпризах погоды на Пасху

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что на Пасху в Украине будет теплая и сухая погода.

"Кратковременные дожди, местами с грозами, 6 апреля пройдут в западных областях, вечером в пятницу дойдут до Житомирской, Винницкой и Киевской области. Эти дожди немного освежат воздух на западе, там ожидается + 9… + 14 градусов. На остальной территории Украины будет тепло, + 14… + 20 градусов. В Киеве 6 апреля — прохладная ночь, + 3… + 5 градусов, и теплый день, около 15 градусов. Ночью и в течение дня осадки маловероятны, а вечером в пятницу пройдет дождь. Этот дождь еще задержится ночью 7 апреля, но уже днем ​​в субботу и в течение суток Пасхи везде будет сухо и тепло", — написала Диденко на своей странице в Facebook.

Наталка Диденко, facebook Пост Натальи Диденко

Наталка Диденко, facebook Европейский циклон, который движется в Украину

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Напомним, что в 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.