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    Прогноз синоптика на выходные: с юга попрет тепло, польют дожди

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    Украина остановилась в снежных заносах (265)

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    Синоптик Наталья Диденко озвучила свой прогноз на 3 и 4 марта. По ее словам, "очередной средиземноморский пакостный циклон вновь существенно усложнит погоду в Украине".
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Украине на выходные 3-4 марта ожидается ухудшение погодных условий из-за нового циклона, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

    По ее словам, украинцам следует готовиться к снегопадам, метелям, сильному ветру, и обильным дождям.

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    "Очередной средиземноморский пакостный циклон завтра, в субботу, вновь существенно усложнит погоду в Украине. Опять — снегопады, метели, сильный ветер. Ситуация усугубляется еще и тем, что завтра с юга, с юго-востока попрет теплый воздух. Это, конечно, приятно было. если бы не циклон. Потому потепление превратит снег в мокрый снег", — пишет Диденко, которая также опубликовала погодную карту Европы на 3 марта.

    Фото wetteronline
    Погодная карта Европы на 3 марта 2018 года

    По ее словам, на юге Украины ожидаются дожди: "В южной части даже прольются дожди. В сочетании с сильным ветром, штормами в приморских зонах — также будет крайне сложная ситуация будет".

    Синоптик обещает, что к конце недели погодная ситуация улучшится: "В воскресенье — к счастью, циклоны быстро двигаются — ситуация выровняется, осадки и явления ослабеют и прекратятся. Но вернутся морозы и еще задувать приличный ветер".

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    Окончательного прихода весны стоит ждать на следующей неделе: "Нас все же ждет награда за эти циклонические испытания — с 6 марта в Украине существенно потеплеет", — обещает Диденко.

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