Прогноз синоптика на выходные: с юга попрет тепло, польют дожди

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Украине на выходные 3-4 марта ожидается ухудшение погодных условий из-за нового циклона, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинцам следует готовиться к снегопадам, метелям, сильному ветру, и обильным дождям.

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"Очередной средиземноморский пакостный циклон завтра, в субботу, вновь существенно усложнит погоду в Украине. Опять — снегопады, метели, сильный ветер. Ситуация усугубляется еще и тем, что завтра с юга, с юго-востока попрет теплый воздух. Это, конечно, приятно было. если бы не циклон. Потому потепление превратит снег в мокрый снег", — пишет Диденко, которая также опубликовала погодную карту Европы на 3 марта.

Фото wetteronline Погодная карта Европы на 3 марта 2018 года

По ее словам, на юге Украины ожидаются дожди: "В южной части даже прольются дожди. В сочетании с сильным ветром, штормами в приморских зонах — также будет крайне сложная ситуация будет".

Синоптик обещает, что к конце недели погодная ситуация улучшится: "В воскресенье — к счастью, циклоны быстро двигаются — ситуация выровняется, осадки и явления ослабеют и прекратятся. Но вернутся морозы и еще задувать приличный ветер".

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Окончательного прихода весны стоит ждать на следующей неделе: "Нас все же ждет награда за эти циклонические испытания — с 6 марта в Украине существенно потеплеет", — обещает Диденко.