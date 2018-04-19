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    Киев

    Синоптик предупреждает о непогоде: на Киев движется циклон

    (обновлено: )67
    Народный синоптик Наталья Диденко предупредила киевлян и гостей столицы о непогоде - сильном ветре и дожде.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что на столицу движется циклон.

    "Дождь в Киев все же приближается. Хотя и так столица уже почти весь день в облаках атмосферного фронта северного циклона. Ветер северо-западный, сильный", — написала Диденко.

    Наталка Диденко, facebook
    На Киев движется циклон

    По информации Украинского гидрометцентра, в пятницу в Киеве без осадков. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м / с. Температура ночью 6-8 ° тепла, днем 16-18 °.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на проспекте Победы в результате непогоды, ветра, была сорвана часть крыши со здания "Смарт Плаза". Сильно травмировалась женщина, которую госпитализировали.

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