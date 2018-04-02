Синоптик назвала дату, когда в Украине нужно отключать отопление

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Со среды, 4 апреля, отопление на территории Украины может быть отключено, заявила синоптик Наталья Диденко, пообещавшая теплую и сухую погоду на всю предпасхальную неделю.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопление в столице Украины будет отключено, когда среднесуточная температурой в течение трех дней продержится выше + 8 градусов.

По словам Диденко, только 3 апреля в восточных областях Украины атмосферный фронт "организует дожди". В остальных региона до конца недели, включая Пасхальное Воскресенье, будет сухо, солнечно и тепло. Температура в дневные часы поднимется до +15…+22 градусов.

"3 апреля ночью еще будет холодно, от 3 мороза до 3 тепла. На востоке и юге 2-5 тепла. Завтра днем (3 апреля — Ред.) ​​потеплеет до+8…+12, на Западе до +12…+16, на Востоке будет свежо +3…+8 градусов. В Киеве вторник будет без осадков, с солнышком. Ближайшей ночью +1…+2 градуса, в окрестностях 0… —2 градуса. Завтра днем ​​потеплеет до + 10… +12 градусов", — прогнозирует Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Голова кругом: как пережить резкие перепады погоды

По ее словам, погода позволит сменить зимнюю одежду на весеннюю, а также рассчитывать на температуру до плюс 18 градусов на Пасху, 8 апреля.

Фото wetter3.de Погодная карта Украина на предпасхальную неделю

"В дальнейшем потеплеет еще и еще, и можно будет греться, впитывать витамин D, наконец сменить противные пуховики на пальто, прицепить на нос темные очки, сделать инспекцию всей пыли в доме, повычесывать кота, поделать покупки к Пасхе, не забыть на неделе собрать луковой шелухи, снисходительно реагировать на разбалансированных людей, прикрутить шум внешний и внутренний, пусть лучше весенние птички шумят — ожидаются в столице солнечные +14…+18 градусов. И так до Пасхи".

Смотрите также: Ночной ураган в Киеве: поломанные деревья, разбитые машины и балконы