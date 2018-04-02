Ночной ураган в Киеве: поломанные деревья, разбитые машины и балконы

В Киеве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за мощных порывов ветра произошел ряд чрезвычайных происшествий, причиной которых стали упавшие деревья.

Так на бульваре Тараса Шевченко 1 апреля дерево упало на два автомобиля. В результате инцидента пострадавших нет, однако автомобили Dacia и Honda получили повреждения.

Кроме того, Госслужба ЧС Украины сообщает, что Киев и Киевская область более всех пострадали при ухудшении погодных условий. В регионе из-за обрывов электропроводов без света остались более сотни населенных пунктов.

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