В Чернигове река вышла из берегов: дамба не справляется с талой водой

В Чернигове из-за разлива реки Стрижень подтоплено несколько улиц. Вода из водохранилища в районе Яловщины прибывает, власти города частично открыли шлюзы, чтобы не допустить перелива воды на проезжую часть по ул. Героев Чернобыля.

"Сайт города Чернигова" сообщает, что работы по отведению воды от дамбы не помогли: вода прибывает с такой скоростью, что не успевает уходить по руслу вниз в Десну.

В результате подтопленными оказались дома и проезжая часть на нескольких улицах, водой затоплено несколько десятков метров территории берега. Вода стоит во дворах частных домов. Глубина – примерно по колено.

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Гидротехники отмечают, что причиной такого разлива стали обильные снегопады и резкое таяние снега.

Ранее ГСЧС Украины сообщила об ухудшении ситуации с подтоплениями сразу в нескольких регионах. В Николаевской области на Первомайской гидроэлектростанции прорвало плотину, вследствие чего уровень воды в Южном Буге в районе Южноукраинска, а также в Александровском водохранилище значительно поднялся.

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