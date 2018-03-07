Киеву угрожает масштабное наводнение

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева и призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.

"На сегодняшний день уровень снежного покрова в районе столицы составляет 31 сантиметр. Это превышает на 150% существующую норму воды, которая есть в снегу. И когда все начнет таять, есть большая опасность подтоплений, ведь грунт промерз незначительно, и вода будет попадать в притоки Днепра и накапливаться в Киевском и Каневском водохранилищах. Мы определили три рисковые локации в городе, которые может подтопить во время половодья в столице. Это Русановские сады, Осокорки и Корчеватое. Сейчас разрабатываем спецрежим работы гидроэлектростанций, которые будут пропускать планово через себя всю воду, чтобы избежать крупных подтоплений. Возможно, нам придется локально открывать шлюзы и выпускать на пойму воду, но это не принесет ущерба городской инфраструктуре и населенным пунктам, которые расположены рядом с городом", — рассказала "Сегодня" Ирина Овчаренко, глава Государственного агентства водных ресурсов Украины.

По ее словам, пик паводка на Днепре в районе Киева ожидается 15 апреля.

В КГГА заявляют, что держат ситуацию с половодьем под контролем.

"Прежде всего, у нас есть каскад гидроэлектростанций, которые регулируют уровень воды в Днепре. Поэтому, если будет подтопление и превышение уровня грунтовых вод, автоматически будет увеличен сброс воды на ГЭС, которые расположены ниже Киева. У нас есть гидрологический пост, который ведет постоянный контроль за уровнем воды в Днепре. И на данный момент он на уровне нормы. Если будет угроза подтопления территорий, мы проведем оповещение населения. Это прежде всего касается частного сектора, например регулярно подтапливает улицу Тепловозную, село Жуляны. Мы знаем все места, которые может подтопить во время паводка. Спасатели готовы оперативно поставить там насосы на перекачку воды и в случае необходимости провести эвакуацию населения", — рассказал Роман Ткачук, начальник ГУ по ЧС КГГА.

Ранее сообщалось о рекордном снегопаде и непогоде в Киеве.