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    Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев - Харьков

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    На дороге международного значения из-за таяния снегов на полях затоплен значительный участок трассы. Водителей предупреждают об опасности на 170-180 километре автодороги Киев - Харьков.
    Видео Kyiv Operativ

    На 170-180 километре трассы Киев — Харьков сложилась опасная для вождения ситуация: талые воды затопили большой участок автодороги международного значения.

    Причиной ЧП стало интенсивное таяние снегов на близлежащих к трассе полях.

    "Киев Оперативный" опубликовал видео, снятое водителем на затопленном участке дороги. "Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись", — предупреждают путешествующих автолюбителей.

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