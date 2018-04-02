Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев - Харьков

Видео Kyiv Operativ

На 170-180 километре трассы Киев — Харьков сложилась опасная для вождения ситуация: талые воды затопили большой участок автодороги международного значения.

Причиной ЧП стало интенсивное таяние снегов на близлежащих к трассе полях.

"Киев Оперативный" опубликовал видео, снятое водителем на затопленном участке дороги. "Будьте предельно осторожны в районе 177-го километра. В некоторых местах без внедорожника и купального костюма не обойтись", — предупреждают путешествующих автолюбителей.

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