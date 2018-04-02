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    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев. Фотофакт

    (обновлено: )65
    По данным СМИ, в темное время суток на дороге сложно сориентироваться: водитель может получить гидроудар от соприкосновения машины с водой.
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    УНН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. 

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    В воскресенье, 1 апреля, из-за интенсивного таяния снега вдоль дороги Полтава-Киев вода затопила проезжую часть, сообщает УНН.

    "На полях был снег. Он растаял. Теперь на полях озера. Иногда эти озера переполняют рвы у трассы в низинах. И поэтому должны разливаться, причем в том месте, а это где-то 170-180 км от Киева", — сообщает сайт.

    Отмечается, что в темное время суток на дороге сложно сориентироваться: водитель может получить гидроудар от соприкосновения машины с водой. Тем более автомобиль от удара может бросить в любую сторону.

    Как сообщалось ранее, в Полтавской области в зону катастрофического подтопления попали Кременчугский, Кобеляцкий, Козельщинский районы, города Кременчуг и Горишни Плавни.

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