Киев готовится к наводнению: в столице чистят стоки и готовят мотопомпы

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Коммунальщики столицы вывозят снег и расчищают придорожные ливнеприемники в каждом районе города, чтобы избежать масштабных подтоплений.

Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"В случае увеличения уровня воды к работе готовы гидроэлеваторы, гидромониторы, мотопомпы, передвижные насосные станции и насосные станции для откручивания воды в подземных пешеходных переходах, — отметили в Департаменте.

На балансе КК "Киевавтодор" насчитывается около 30 тыс. водостоков. Их активно расчищают коммунальщики.

Напомним, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева и призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.