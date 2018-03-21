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    Киев

    Киев готовится к наводнению: в столице чистят стоки и готовят мотопомпы

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    Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщает, что в случае увеличения уровня воды к работе готовы гидроэлеваторы, гидромониторы, мотопомпы.
    Коммунальщики чистят канализационные стоки
    vechirniykiev.com.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Коммунальщики столицы вывозят снег и расчищают придорожные ливнеприемники в каждом районе города, чтобы избежать масштабных подтоплений.

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    dp.informator.ua
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    Об этом сообщает "Вечерний Киев" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

    "В случае увеличения уровня воды к работе готовы гидроэлеваторы, гидромониторы, мотопомпы, передвижные насосные станции и насосные станции для откручивания воды в подземных пешеходных переходах, — отметили в Департаменте.

    На балансе КК "Киевавтодор" насчитывается около 30 тыс. водостоков. Их активно расчищают коммунальщики.

    Напомним, в Государственном агентстве водных ресурсов Украины прогнозируют большое половодье в районе Киева и призывают городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.

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