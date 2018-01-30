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    Синоптик: январь завершается похолоданием

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    Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что после потепления и дождей, в Украину вернется похолодания и на дорогах снова будет гололедица.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Январь завершается небольшим похолоданием в Украине.

    Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

    "Если сегодня у нас днем ​​3 + 8 градусов, то завтра, 31 января, ожидается 0 + 4 градуса, а на востоке даже в течение дня 0-3 градуса мороза. Циклон на северо-востоке заденет атмосферными фронтами наши восточные области, часть центральных областей, Полтавскую, Днепропетровскую, Кропивницкий, Черкассы, также Николаевскую и Запорожье мокрым снегом, на юге — дождь", — написала Диденко у себя в Facebook.

    Ветер будет западного направления. Скорость его в среду уменьшится.

    В Киеве в среду без осадков.

    "Также немного похолодает, ночью в Киеве 0-2 мороза, днем ​​около нуля. Это означает, что на дорогах и тротуарах станет скользко", — резюмирует Диденко.

    Ранее Диденко предупреждала об ураганном ветре в Украине.

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