наверх
18.04.201814:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Над Украиной "раскрутится" циклон: ожидаются дожди и сильный ветер

    (обновлено: )98
    Украинский синоптик Наталья Диденко обещает украинцам похолодание - температура опустится до +8-15 градусов. Сильный циклон будет определять погоду в Украине, как минимум, до конца недели.
    Непогода
    io.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Территория Украины с четверга, 19 апреля, окажется под воздействием мощного циклона, который будет "раскручиваться" в течение нескольких дней, сообщает синоптик Наталья Диденко.

    instagram.com/alika_blunt/
    Самые красивые девушки Ужгорода устроили фотосессию на фоне цветущей сакуры

    По ее словам, ближайшие дни следует ожидать дождей — от умеренных до обильных, в зависимости от региона Украины.

    По прогнозу Натальи Диденко, "похолодает ощутимо: днем +10-15, на Западе и Юге теплее, + 15-19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8-12 градусов. В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер".

    "Ветер задует с северо-запада и очень пристойно, поэтому закутайтесь завтра плотнее и особенно с утра не старайтесь с прическами, все равно на голове будет кучма", — шутит синоптик на своей странице в Facebok.

    Facebook Натальи Диденко
    Циклон, который принесет похолодание и дожди в Украину

    Ранее сообщалось, что в Украину после существенного потепления придет похолодание и осадки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны