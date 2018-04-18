Над Украиной "раскрутится" циклон: ожидаются дожди и сильный ветер

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Территория Украины с четверга, 19 апреля, окажется под воздействием мощного циклона, который будет "раскручиваться" в течение нескольких дней, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшие дни следует ожидать дождей — от умеренных до обильных, в зависимости от региона Украины.

По прогнозу Натальи Диденко, "похолодает ощутимо: днем +10-15, на Западе и Юге теплее, + 15-19 градусов. На Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине +8-12 градусов. В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер".

"Ветер задует с северо-запада и очень пристойно, поэтому закутайтесь завтра плотнее и особенно с утра не старайтесь с прическами, все равно на голове будет кучма", — шутит синоптик на своей странице в Facebok.

Facebook Натальи Диденко Циклон, который принесет похолодание и дожди в Украину

Ранее сообщалось, что в Украину после существенного потепления придет похолодание и осадки.