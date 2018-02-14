Синоптик: в Украину идет стремительное потепление и магнитные бури

КИЕВ,14 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 15 февраля, на всей территории Украины ожидается резкое потепление, местами будут осадки.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью в Украине еще будет морозно, температура будет колебаться в пределах —4…- 8 градусов, а на западе — до —10…- 11 градусов.

Несмотря на это, уже в четверг днем ​​температура воздуха начнет стремительно повышаться и в стране потеплеет до оттепели. В западных областях завтра ожидается 3 градуса мороза, на остальной территории столбик термометра не опустится ниже 0 градусов.

В южных регионах 15 февраля будет теплее, в пределах +3… + 5 градусов. При этом в большинстве областей будут осадки, преимущественно снег, на юге пройдет мокрый снег и дождь.

В четверг также ожидаются магнитные бури, добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что погодные аномалии, которые наблюдались в Украине нынешней зимой, привели к тому, что в Одессе сквозь снег пробились первые подснежники. Пользователи соцсетей делились фотографиями первых подснежников, которые распустились в Одессе.