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    Синоптик: в Украину идет стремительное потепление и магнитные бури

    (обновлено: )88320
    Как рассказала народный синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью в Украине еще будут морозы, а потом начнется резкое потепление.
    Подснежники в снегу
    iren_korshunova

    КИЕВ,14 фев — РИА Новости Украина. В четверг, 15 февраля, на всей территории Украины ожидается резкое потепление, местами будут осадки.

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    Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

    По ее словам, ближайшей ночью в Украине еще будет морозно, температура будет колебаться в пределах —4…- 8 градусов, а на западе — до —10…- 11 градусов.

    Несмотря на это, уже в четверг днем ​​температура воздуха начнет стремительно повышаться и в стране потеплеет до оттепели. В западных областях завтра ожидается 3 градуса мороза, на остальной территории столбик термометра не опустится ниже 0 градусов.

    В южных регионах 15 февраля будет теплее, в пределах +3… + 5 градусов. При этом в большинстве областей будут осадки, преимущественно снег, на юге пройдет мокрый снег и дождь.

    В четверг также ожидаются магнитные бури, добавила Диденко.

    Ранее сообщалось, что погодные аномалии, которые наблюдались в Украине нынешней зимой, привели к тому, что в Одессе сквозь снег пробились первые подснежники. Пользователи соцсетей делились фотографиями первых подснежников, которые распустились в Одессе.

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