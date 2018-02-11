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    Общество

    Дожди со снегом. В Украине ожидается пасмурная погода

    (обновлено: )199
    Теплее всего будет на юге, здесь дневная температура воздуха 1..6 градусов с отметкой "плюс". В Киеве в воскресенье ожидается облачная погода, температура днем -1…+1, ночью -2…-4.
    Снегопад во Львове
    lviv.com

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 февраля на всей территории Украины ожидается пасмурная погода, на юге, в некоторых центральных и восточных областях пройдут дожди со снегом. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

    Погода в Украине

    Так, на западе и в центре днем —1…+3, на севере 0…+2. На востоке столбики термометра покажут 1-3 градуса выше нуля. Теплее всего будет на юге, здесь дневная температура воздуха 1..6 градусов с отметкой "плюс".

    В Киеве в воскресенье ожидается облачная погода, температура днем —1…+1, ночью —2…-4.

    Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.

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