Дожди со снегом. В Украине ожидается пасмурная погода

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 февраля на всей территории Украины ожидается пасмурная погода, на юге, в некоторых центральных и восточных областях пройдут дожди со снегом. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Так, на западе и в центре днем —1…+3, на севере 0…+2. На востоке столбики термометра покажут 1-3 градуса выше нуля. Теплее всего будет на юге, здесь дневная температура воздуха 1..6 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве в воскресенье ожидается облачная погода, температура днем —1…+1, ночью —2…-4.

Отметим, что в этом году в Украине выдалась довольно теплая зима.