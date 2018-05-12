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    Общество

    Синоптик сообщила, когда в Украину вернется тепло и прекратятся дожди

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    Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание сразу в восточных областях Украины, а потом и на всей территории страны. Теплая и сухая погода вернется в Украину лишь к 15 мая.
    Солнечная погода. Весна. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В субботу на востоке Украины резко похолодает, пройдут дожди, с воскресенья, 13 мая осадки выпадут во всех региона, сообщила синоптик Наталья Диденко.

    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погода по-киевски: то жара, то холод

    "В субботу будет холодно с дождями в восточных областях Украины — Харьковщина, Донетчина, Луганщина, зацепит Полтавщину. Там температура воздуха опустится до плюс 10-15 градусов. На остальной территории будет без существенных осадков, температура ожидается сравнительно высокой в западных областях: плюс 20-25°C. На остальной территории — в пределах плюс 17-22 градусов, будет преобладать сухая воздушная масса", — прогнозирует Диденко.

    По ее словам, вероятность заморозков снизится: "Относительно заморозков — самая низкая температура воздуха днем и ночью ожидается на северо-востоке Украины, но когда дождевая облачность прикроет северо-восток, вероятность заморозков уменьшится", — объяснила метеоролог.

    В субботу, 12 мая, холоднее всего будет в восточных областях Украины — столбик термометра опустится до плюс 9-14 градусов. Однако в остальных регионах — без осадков, температура плюс 17-22, в на Западной Украине — до плюс 24.

    "В воскресенье. Циклон. Везде дожди и холодина, плюс 10-17. На Западе до плюс 22 градуса. Нюансы. Порывистый ветер. Заморозки. Возможны грунтовые небольшие на Востоке, однако облачность циклона существенно уменьшит и эту возможность. В Киеве. Суббота — сухо, плюс 20, вечером дождь. Воскресенье — циклон, дождь, плюс 12-14. Потеплеет со вторника (15 мая — ред)".

    Ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что несмотря на снижение температуры начиная с 6 мая, ее показатели все равно превышают климатическую норму. По данным метеорологов, в Киеве почти на месяц раньше уже наступило климатическое лето.

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