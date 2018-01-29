Жара наступает. Более 50 тысяч домов остались без света в Австралии

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Свыше 50 тысяч домов остались без электричества в штате Виктория на юго-востоке Австралии, в некоторых районах которого температура воздуха достигла 40 градусов, сообщает телеканал 9 News.

"В отдельных районах наблюдались проблемы с распределением электроэнергии. Мы изучаем все доступные средства, чтобы добиться от компаний компенсации населению", — сообщил премьер штата Дэниел Эндрюс.

По данным телеканала ABC News, в ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в некоторых районах не опускалась ниже 30 градусов. По словам властей, резко возросшее потребление электричества вызвало поломки трансформаторов и предохранителей распределительной сети.

По данным 9 News, в понедельник подача электричества была частично восстановлена, однако тысячи человек все еще остаются без света.

В то же время другие страны страдают от снегопадов и ливней. В частности, за последние дни вода в реке Сене в Париже поднялась больше чем на пять метров, что в три раза выше нормы, и продолжает подниматься.