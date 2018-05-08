Погода по-киевски: то жара, то холод

На смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов. Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

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В течение первой недели мая 2018 года в Киеве зафиксировано уже 10 температурных рекордов, говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градусов по Цельсию, что на 1,8 градуса выше предыдущего максимума 1954 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8 градуса историческое значение того же 1954 года. Она составила плюс 23,8 градуса", — говорится в сообщении синоптиков.