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    Погода по-киевски: то жара, то холод

    Тема:

    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (217)

    (обновлено: )139
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киевские улицы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    На смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов. Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.

    Смотрите также: Грянул майский гром. Первая весенняя гроза в Киеве

    В течение первой недели мая 2018 года в Киеве зафиксировано уже 10 температурных рекордов, говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

    "По данным наблюдений метеостанции обсерватории 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, когда после полудня столбик термометра поднялся до плюс 30,2 градусов по Цельсию, что на 1,8 градуса выше предыдущего максимума 1954 года. В связи с этим и среднесуточная температура также превысила на 1,8 градуса историческое значение того же 1954 года. Она составила плюс 23,8 градуса", — говорится в сообщении синоптиков.

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