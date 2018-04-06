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    Общество

    Погода в пятницу. Весна порадует украинцев первыми теплыми дождями

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    В пятницу, 6 апреля, в Украине на половине территории ожидается переменная облачность с прояснениями, на остальной территории пройдет дождь, местами сильный.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. 

    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Украине в пятницу, 6 апреля, ожидаются как дожди, местами сильные, так и солнце, передает Укргидрометцентр.

    Так, на севере пройдут дожди, воздух прогреется до 17 градусов тепла.

    На западе синоптики также обещают осадки в виде дождя, местами сильные, с температурой днем до 14 градусов тепла.

    На юге в пятницу будет солнечно, без осадков, температура днем достигнет 18 градусов тепла.

    На востоке обещают переменную облачность с прояснениями, воздух прогреется до  17 градусов тепла.

    В центральных областях также осадков не предвидится, температура днем достигнет 17 градусов тепла.

    В Киеве в пятницу дождь и тепло — до 17 градусов тепла.

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