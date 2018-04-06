Погода в пятницу. Весна порадует украинцев первыми теплыми дождями

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.
Так, на севере пройдут дожди, воздух прогреется до 17 градусов тепла.
На западе синоптики также обещают осадки в виде дождя, местами сильные, с температурой днем до 14 градусов тепла.
На юге в пятницу будет солнечно, без осадков, температура днем достигнет 18 градусов тепла.
На востоке обещают переменную облачность с прояснениями, воздух прогреется до 17 градусов тепла.
В центральных областях также осадков не предвидится, температура днем достигнет 17 градусов тепла.
В Киеве в пятницу дождь и тепло — до 17 градусов тепла.