Погода в пятницу. Весна порадует украинцев первыми теплыми дождями

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина.

В Украине в пятницу, 6 апреля, ожидаются как дожди, местами сильные, так и солнце, передает Укргидрометцентр.

Так, на севере пройдут дожди, воздух прогреется до 17 градусов тепла.

На западе синоптики также обещают осадки в виде дождя, местами сильные, с температурой днем до 14 градусов тепла.

На юге в пятницу будет солнечно, без осадков, температура днем достигнет 18 градусов тепла.

На востоке обещают переменную облачность с прояснениями, воздух прогреется до 17 градусов тепла.

В центральных областях также осадков не предвидится, температура днем достигнет 17 градусов тепла.

В Киеве в пятницу дождь и тепло — до 17 градусов тепла.