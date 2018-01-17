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    В Украине бушует циклон. Синоптик рассказал, к чему готовиться

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (86)

    (обновлено: )71830
    Как заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на внеочередном заседании в ГСЧС, в результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий.
    Снегопад в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Вследствие влияния активного циклона ожидается существенное осложнение погодных условий в Украине.

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    Об этом заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на внеочередном заседании в ГСЧС.

    "В результате влияния активного циклона в Украине ожидаем в течение 18 января существенное осложнение погодных условий. Ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 см, в Киеве около 20 см", — цитирует Укринформ Кульбиду.

    По словам Кульбиды, при таком комплексе погодных условий ожидаемо нарушается работа многих сфер государственной деятельности, в первую очередь энергообеспечения, а также работы транспорта и авиации.

    Синоптик напомнил, что в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/сек; в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/сек. На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются очень сильные снегопады. По всей территории Украины на дорогах — гололедица.

    Ранее пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пятнадцать населенных пунктов в трех областях Украины остались без электричества из-за непогоды.

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