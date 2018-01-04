Синоптик: в Украине теплеет быстрее, чем в среднем по Земле

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. На Земле зимы становятся боле теплыми за последние 20 лет, причем в Украины — быстрее, чем по земному шару в среднем, что положительно сказывается на сельском хозяйстве, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"В Украине, как и во всем мире, начиная с 80-х годов прошлого века, начался ощутимый рост годовой температуры воздуха. За этот период средняя температура самых холодных месяцев выросла на 2-2,5 градуса. Значительно сократилась продолжительность зимнего периода, сама зима стала другой. Как правило, это неустойчивый снежный покров, который то появляется, то уходит", — рассказал Кульбида.

Синоптик отметил, что бывают и исключения из этого правила, на фоне такого глобального потепления, которое наблюдается и на региональном уровне в Украине, возможны и другие аномалии.

"Например, рекордное значение минусовой температуры, хотя большинство рекордов, которое устанавливается в течение последних 20 лет, связано с летней температурой воздуха, когда практически на всей территории Украины она уже достигла 40-42 градусов тепла", — сказал Кульбида в интервью "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом году было зарегистрировано 24 температурных рекорда.