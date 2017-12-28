Где ты, Дедушка Мороз? Дивная погода на праздники в Украине

РИА Новости Украина

Весна на Новый год

В последнюю неделю уходящего года украинцев ожидает практически весенняя погода. По прогнозам синоптика Натальи Диденко вплоть до 31 декабря максимальная температура воздуха в Украине составит +2…+8 градусов, на юге до +10…+12 градусов. А вот областях Чернигова, Харькова, Сум, Полтавы и Луганска 0…+4 градуса.

До 29-30 декабря будет сухая погода, а в четверг и пятницу ожидается периодическое усиление ветра, однако потом в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом. До конца же недели на обочинах и тротуарах, если что-то и останется от снега, кроме луж, то это островки льда и гололедица. Согласно данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу в Одесской области ночью и днем +3…+8 градусов, а 31 декабря ночью —4…+1 и +3…+8 днем.

В Киеве до конца недели будет тепло, но 29-30 декабря возможны дожди и усиление ветра.

По прогнозам Диденко, новогоднюю ночь украинцы встретят без снега. Так, в ночь на 1 января по Украине температура воздуха ожидается на уровне +2…-2 градусов, днем 1 января ожидается 0…+5 градусов. Существенных осадков не предвидится, но в Ровенской, Житомирской, Черниговской областях и в северных районах Киевской области возможен небольшой дождь с мокрым снегом. В южных областях ожидается до +12 градусов.

В Киеве в ночь на 1 января ожидается 0…-2 градуса, а уже днем 0…+2 градуса. В столице в новогоднюю ночь — без существенных осадков.

Впрочем, по данным синоптиков, на новогодние праздники небольшой снег возможен в Карпатах, однако на горных покровах долго он не пролежит в связи с высокими температурами — ниже 4 градусов мороза в горах ожидать не стоит.

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Впрочем, украинцам, желающим отправиться перед Новым годом в Европу, следует обратить внимание на изменение погодных условий. Диденко отметила, что за метеорологическим адреналином можно отправляться в Испанию, Португалию, Италию, Данию, Нидерланды и Великобританию, где циклон "закрутит" штормовой ветер и сильные осадки.

Такого же мнения по теплой погоде на Новый год придерживается и директор украинского гидрометеорологического центра ГСЧС Николай Кульбида. По его прогнозу, в новогоднюю ночь ни холодов, ни морозов не будет. Такая же погода без аномалий будет в начале января.

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует на Новый год в Киеве температуру на уровне —2..-4 градуса и мокрый снег. Согласно ее прогнозу, на западе страны будет около —4 градусов, а на севере и в центральных областях — до 5 градусов мороза. На юге ожидаются мокрый снег и мелкий дождь, а температура воздуха будет около нуля. Перед Новым годом Мартазинова прогнозирует похолодание 27-28 декабря и кратковременное потепление в новогоднюю ночь.

Морозное на Рождество и рекорды

А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует с 28 декабря снег и морозы, хоть и не очень сильные до —3…-6 градусов.

Согласно прогнозу Горбаня, мощные метели и снегопады также ожидают украинцев и после Нового года: до —5…-8 градусов в центральных и восточных областях, а в Закарпатье до —20 градусов ночью и —14 градусов днем. Народный синоптик также прогнозирует морозное Рождество в Украине — вплоть до старого Нового года в Украине ожидается похолодание до —13…-16, ночью до —18…-20, снег.

Горбань также прогнозирует сильные морозы с 17 по 23 января до —20…-25 градусов в течение четырех-пяти дней, после чего снова будет потепление, но после оттепели температура снизится до —11…-13 градусов, 29 января ожидается —3…-4, через день до —7…-8. По его словам, жителям Украины следует быть готовым к "температурным качелям" до самого конца зимы.

Вместе с тем финишная неделя 2017-го уже принесла температурные рекорды. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой с 1881 года.

"Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, зарегистрированное в позапрошлом году", — говорится в сообщении.

В обсерватории также отметили, что существует большая вероятность того, и среднесуточная температура 26 декабря побьет рекорд позапрошлого года.

Напомним, что на Новый год 2018 украинцы будут отдыхать три дня – с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно. На Рождество выходные выпали аналогично — отдыхать украинцы будут с 6 января (суббота) до 8 января (понедельник) включительно. Сокращенных рабочих дней перед Новым годом не предполагается.