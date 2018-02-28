И вам холодно? "Монстр с востока" косит европейцев

РИА Новости Украина

В странах ЕС продолжают стоять непривычные для них сибирские морозы, в результате которых гибнут люди, движение во многих городах сильно затруднено, десятками отменяются авиарейсы.

Европейские синоптики окрестили стоящий над Европой холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" — арктический циклон пришел из России, пишут РИА Новости.

REUTERS Antonio Broni Снегопад в Хорватии

Польша

В Польше от морозов продолжают гибнуть люди.

"Пять человек умерли от переохлаждения за минувшие сутки", — сообщил правительственный центр безопасности.

В предыдущие сутки по той же причине погибли еще пять человек. Всего, по данным центра, с 1 ноября 2017 года из-за переохлаждения умерли 58 человек.

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил в понедельник предупреждение первой степени в связи с сильным морозом. Предупреждение действительно практически для всей территории страны.

Германия

В Германии за эту зиму от холода уже погибли четыре человека. А ночь на 28 февраля стала в ФРГ самой холодной в этом году, сообщил представитель германского метеобюро (DWD).

"Температуры по всей стране в ночь на среду указывали на то, что у нас установились морозы — от среднесильных до очень сильных", — цитирует сотрудника метеослужбы немецкое агентство dpa.

На севере страны, в городе Любек, зафиксирована рекордно низкая температура — минус 20 градусов. В Альпах термометр показывал около минус 26 градусов. На самой высокой германской вершине Цугшпице в Баварии зарегистрировано прошлой ночью минус 24 градуса, и это здесь еще потеплело — в ночь на вторник было минус 34 градуса. В центральных районах Германии температура колебалась от минус 10 до минус 18 градусов. Самым теплым регионом остается запад страны вдоль реки Рейн — так, в Дюссельдорфе ночью было минус 9 градусов, в Висбадене — минус 10.

В связи с аномальными морозами благотворительные организации призвали муниципалитеты создать дополнительные места для размещения на ночлег и просто для отдыха и обогрева лиц с неопределенным местом жительства. Только в Берлине, где утром в среду термометр показывал минус 17 градусов, в последние дни создано дополнительно более тысячи койкомест для бездомных, кровати размещены в одном из ангаров бывшего аэропорта Темпельхоф, сообщил городской сенат.

REUTERS Pelle Rink/Ritzau Scanpix/via REUTERS Снегопад в Германии

Холод и обильные снегопады на севере и юге страны привели в начале недели к многочисленным ДТП, задержкам вылетов в аэропортах и перерывам в железнодорожном сообщении, однако сейчас ситуация на дорогах постепенно выправляется. Как заявили агентству dpa представители дорожной полиции федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония, они не констатировали в минувшую ночь никаких чрезвычайных ситуаций, несмотря на сильный холод. Гололедицы на дорогах также пока не наблюдается.

В ближайшие дни в Германию придет долгожданное потепление, хотя температура вряд ли превысит минус 8-9 градусов. Метеорологи предупреждают об опасности гололедицы и ледяного дождя в выходные.

Франция

Ночь на среду стала самой холодной с начала зимы и во Франции. Во многих регионах температура опустилась ниже отметки —10 градусов, говорится в официальном аккаунте метеорологической службы Meteo France в сети микроблогов Twitter.

Рекордные по местным меркам морозы отмечены в Лионе (минус 10 градусов), Дижоне и Страсбурге (минус 11 градусов), в Меце (минус 12 градусов), Нанси (минус 13 градусов) и ряде других городов.

Согласно прогнозам метеорологической службы Meteo France, в среду в стране продолжатся снегопады, причем ожидается, что уровень выпавшего снега в некоторых районах страны превысит отметку в 20 сантиметров. Уже в четверг на смену снегу придет дождь, который будет сопровождаться ощутимым потеплением.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней от холода во Франции умерли не менее четырех человек.

Австрия

Некоторые страны реагируют на морозы довольно интересными мерами. В Австрии, например, отменили наказание за несоблюдение закона, запрещающего ношение мусульманскими женщинами бурок и никабов в общественных местах.

Этот закон действует в стране с 1 октября 2017 года, в нем говорится, что лицо должно быть открыто ото лба до подбородка. Однако в нем прописано, что допускаются исключения — в частности, при низких температурах. При этом не уточняется, как низко должен опуститься столбик термометра.

Сейчас, видимо, австрийские власти сочли, что время настало. На горнолыжных курортах температура опускалась до —30 градусов, в среднем по стране — в районе —10. Метеорологи обещают, что уже с четверга в Австрию начнут возвращаться привычные плюсовые температуры, но пока — холодно.

"При таких температурах ни один полицейский не станет обращаться к тем, кто закрывает своё лицо от холода", — заявили в австрийском МВД.

Великобритания

В Лондоне снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось, в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15-25 минут.

Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.

Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

Смотрите также: Зимняя сказка vs транспортный коллапс: Рим засыпало снегом

Метеорологическая служба сохраняет для Лондона "оранжевый" уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.

REUTERS Tom Jacobs Лондон накрыли снегопады

Авиасообщение

Накануне международные авиакомпании отменили десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу в другие города Великобритании, а также в ближайшие европейские страны.

Практически все авиакомпании отменили вечерние рейсы в шотландские Эдинбург и Глазго. Однако вылеты в Абердин в Шотландии в настоящее время задержаны, но не отменены.

Среди европейских городов закрытыми для пассажиров из Лондона были Женева, Цюрих, Мадрид, Гамбург, Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Осло и Копенгаген. Отменены сразу несколько рейсов по данным направлениям.

Юг

Затронула непогода и юг Европы. В 42 провинциях Испании введен повышенный уровень опасности — желтый или оранжевый.

В зависимости от региона причинами стали дожди, снег, сильный ветер, высокие волны на побережье, угроза схода лавин в горах, низкие температуры, сообщает Государственное метеорологическое агентство.

Из-за снегопада затруднено движение на 270 трассах, на 23 оно перекрыто, сообщает Генеральная дирекция дорожного движения. На десятки трасс запрещено выезжать без цепей на шинах.

Особенно сложная ситуация в Каталонии, Арагоне, Стране Басков, Кантабрии, Наварре, Ла Риохе и Кастилии и Леоне.

Самые низкие температуры — до минус шести градусов — ожидаются в Кантабрии, Бискайе, Гипускоа, Уэске, Лериде и Жироне.

Сложная ситуация на Канарских островах, где ожидается буря, скорость ветра может достичь 130 километров в час. Отменены занятия на острове Гран Канария, Тенерифе, Ла Пальма, Гомера и Эль-Иерро, Аэропорт Лансароте (Канарские острова) закрыт.