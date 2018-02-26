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    "Нафтогаз" надеется на теплый март и успокаивает

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (200)

    (обновлено: )45911
    По информации "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина.  Несмотря на ухудшение погодных условий в Украине запасов газа в подземных хранилищах хватит до конца отопительного периода, сообщил НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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    По информации "Нафтогаза", по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.

    "Синоптики прогнозируют еще морозы, но до календарной весны осталось всего 3 дня. Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", — говорится в сообщении.

    Ранее Укргидрометцентр прогнозировал в Украине сложные погодные условия. А пресс-служба Министерства инфраструктуры предупреждала, что из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине может остановиться движение транспорта и прекратиться электроснабжение.

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