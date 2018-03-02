А как у них? Забота о бомжах - во Франции 50 депутатов ночевали на улице

РИА Новости Украина

Пятьдесят народных избранников французского региона Иль-де-Франс (Ile-de-France) провели ночь с 28 февраля на 1 марта на улице, чтобы привлечь внимание к судьбе бездомных. Позволит ли эта далеко не первая акция в поддержку клошаров, решить их проблемы?

Инициатива Мамы Си (Mama Sy, партия "Республиканцы"), заместителя мэра французской коммуны Этамп (Étampes), заставила политиков отказаться на время от разногласий ради общего дела. Пятьдесят депутатов из региона Иль-де-Франс провели на улице ночь с 28 февраля на 1 марта при ожидаемой температуре —2°С, сообщает Sputnik.

По словам Мамы Си, необходимо осознать всю серьезность проблемы. "Нельзя больше допускать, чтобы люди жили и спали на улице. Мы хотим, что это прекратилось. Для этого мы требуем, чтобы были реквизированы пустующие здания. Тут дело не в ошибке того или иного чиновника – мы все потерпели неудачу и все вместе должны положить конец этой бесчеловечной ситуации", — заявила она изданию Le Parisien.

​"Встречаемся в среду 28 февраля в 21ч!"

<Плакат>: Никто не должен спать на улице! Среда 28 февраля 2018 года в 21 ч — Вокзал Аустерлиц. Народные избранники проведут ночь на улице в поддержку бездомных.

В воскресенье и понедельник на улице были найдены тела двух бомжей, погибших от холода. Это уже не первые смерти в этом году: с 1 января по 14 февраля 2018 года на улицах погибло 48 человек. По оценке общественной организации "Les Morts de la Rue", в 2015 году на улицах погибло 2838 бездомных. Ситуация критическая, учитывая число бездомных, живущих на сегодняшний день на улице. Мэрия Парижа в середине февраля насчитала в столице 2952 бездомных.

Каждую зиму повторяется похожий сценарий: политики пытаются привлечь внимание французов к этой проблеме, либо проводя широко освещаемые акции, либо делая громкие заявления. В свое время Эммануэль Макрон обещал: "До конца года ни одного человека не должно остаться на улицах и в лесах".

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План пока не сработал.

Бездомным остается только последовать совету, данному еще в 2012 году Норой Берра (Nora Berra), тогдашним государственным секретарем по вопросам здравоохранения, которая рекомендовала лицам из групп риска (к коим она отнесла и бомжей) не выходить из дома в большие морозы.