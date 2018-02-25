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    Холод наступает: Украина увеличила отбор газа в ПХГ

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    Сильные холода пришли в Украину (65)

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    Согласно информации советника министра энергетики и угольной промышленности Украины, суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров.
    Газохранилище. Архивное фото
    RIA News Иван Руднев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% — до 101 миллиона кубометров. Об этом сообщил в воскресенье советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский.

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    Сильное похолодание пришло в Украину. Согласно прогнозам Укргидрометцентра, температура на выходных в стране опустится местами до 21-22 градусов мороза, а с понедельника в некоторых областях ночью будет до 25 градусов мороза.

    "Украина из-за похолодания… увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 миллионов кубометров (такой режим впервые за последний год)", — написал Белявский на своей странице в Facebook.

    Он уточнил, что суточное потребление газа в Украине увеличилось до 170 миллионов кубометров. В прошлом году этот показатель, по его словам, составлял 138 миллионов кубометров.

    "Остальные потребности покрываем за счет газа отечественной добычи (57 миллионов кубометров) и импорта из Европы (16 миллионов кубометров)", — уточнил Белявский.

    По данным сайта "Укртрансгаза", объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 февраля составил 10,715 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,87%.

    Ранее ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщал, что в Украину идет сильное похолодание. В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной температуры.

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