Вторжение арктического воздуха: в Украине похолодает до 25° мороза

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Украину идет сильное похолодание.

Об изменении погоды сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры: 24 февраля в 10-16 ° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21 ° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9 ° мороза; 24 февраля в Киевской области до 10-16 ° мороза (в Киеве до 11-13 ° мороза); 25 февраля в 14-19 ° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22 ° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13 ° мороза; 25-27 февраля на Киевщине до 17-22 ° мороза (в Киеве 16-19 ° мороза), местами по области до 24 ° мороза", — сообщает Гидрометцентр.

26-27 февраля температура ночью 14-20 ° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 ° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.