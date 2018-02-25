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    Общество

    Синоптики предупредили. Украинцев ждут морозы еще сильнее

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    Сильные холода пришли в Украину (65)

    (обновлено: )136621
    С 25 по 26 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. 

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    Синоптики предупредили о еще более сильном похолодании в результате вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Сообщается, что 25 на 26 февраля температура воздуха ночью опустится до 19 градусов мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 22 градусов мороза. В то же время на юге и на Закарпатье будет до 13 градусов мороза.

    По данным ГСЧС, с 25 по 26 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

    Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.

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