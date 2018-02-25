Синоптики предупредили. Украинцев ждут морозы еще сильнее

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.

Синоптики предупредили о еще более сильном похолодании в результате вторжения в Украину холодного арктического воздуха с севера Европы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что 25 на 26 февраля температура воздуха ночью опустится до 19 градусов мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 22 градусов мороза. В то же время на юге и на Закарпатье будет до 13 градусов мороза.

По данным ГСЧС, с 25 по 26 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха, в горах Ивано-Франковской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.