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    Общество

    Солнце и мороз. Синоптики обрадовали прогнозом погоды

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    По прогнозам синоптиков, во вторник украинцам стоит ожидать солнечную, но морозную погоду. Местами температура опустится до минус 5 градусов.
    Вид на Андреевскую церковь в Киеве
    Клуб Коренного Киевлянина/Facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 февраля, в Украине на всей территории ожидается солнечная и морозная погода, передает Укргидрометцентр.

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    Так, по данным синоптиков, на севере страны температура опустится днем до минус 5 градусов мороза, будет ясно.

    На западе ожидается также солнечная погода с температурой —1-3 градуса мороза.

    На юге во вторник прогнозируется ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов тепла.

    На востоке обещают также солнце, температура днем — до минус 3 градусов мороза.

    В центральных областях столбик термометра опустится до минус 3 градусов.

    В Киеве во вторник синоптики прогнозируют солнечный день с температурой минус 3 градуса мороза.

    Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.

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