Солнце и мороз. Синоптики обрадовали прогнозом погоды

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Во вторник, 20 февраля, в Украине на всей территории ожидается солнечная и морозная погода, передает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, на севере страны температура опустится днем до минус 5 градусов мороза, будет ясно.

На западе ожидается также солнечная погода с температурой —1-3 градуса мороза.

На юге во вторник прогнозируется ясная погода, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов тепла.

На востоке обещают также солнце, температура днем — до минус 3 градусов мороза.

В центральных областях столбик термометра опустится до минус 3 градусов.

В Киеве во вторник синоптики прогнозируют солнечный день с температурой минус 3 градуса мороза.

Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.