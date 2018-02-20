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    В Киев идет лютый мороз

    (обновлено: )82310
    Самую холодную ночь обещают 25 февраля. Температура опустится до 16 градусов мороза, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
    Морозы в Украине. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха до 16 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

    Тающий снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Так, 21 февраля в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

    22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только днем в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололед, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.

    24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем 6-8 ° мороза.

    25 февраля ожидается небольшой снег, температура ночью 14-16°, днем около 10° мороза.

    Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.

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