В Киев идет лютый мороз

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на этой неделе ожидается понижение температуры воздуха до 16 градусов мороза. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, 21 февраля в столице облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.

22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только днем в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололед, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем 5-7° мороза.

24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем 6-8 ° мороза.

25 февраля ожидается небольшой снег, температура ночью 14-16°, днем около 10° мороза.

Напомним, в феврале в этом году в Украине держится достаточно теплая погода как для этого месяца.