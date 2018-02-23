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    Морозы в Киеве. Власти открыли 44 пункта обогрева

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    Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева ввели в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов.
    Пункты обогрева в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Во всех районах Киева с пятницы, 23 февраля, из-за снижения температуры будут открыты дополнительные 24 пункта обогрева, сообщает пресс-служба КГГА.

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    Отмечается, что всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых — в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева ввели в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов.

    Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Список дополнительных пунктов можно посмотреть по ссылке.

    Помещения пунктов обогрева оборудованы местами для сидения, где можно отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь.

    Ранее синоптики предсказали сильное похолодание в Украине.

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