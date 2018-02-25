Погода в воскресенье. Украину охватили лютые морозы

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.
По данным синоптиков, на севере Украины дне столбик термометра опустится до минус 12 градусов мороза, снега не ожидается.
На западе страны также холодно — от —10 до —12 градусов мороза. Местами возможен небольшой снег.
На юге без осадков, днем до 5 градусов мороза.
В центральных областях ожидается до минус 10 градусов мороза, без осадков.
На востоке страны синоптики также обещают морозы до — 11 градусов, без осадков.
В Киеве в воскресенье днем без осадков, до минус 12 градусов мороза.
Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.