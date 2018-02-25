Погода в воскресенье. Украину охватили лютые морозы

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.

В Украине в воскресенье, 25 февраля, ожидается очень холодная погода без осадков, передает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, на севере Украины дне столбик термометра опустится до минус 12 градусов мороза, снега не ожидается.

На западе страны также холодно — от —10 до —12 градусов мороза. Местами возможен небольшой снег.

На юге без осадков, днем до 5 градусов мороза.

В центральных областях ожидается до минус 10 градусов мороза, без осадков.

На востоке страны синоптики также обещают морозы до — 11 градусов, без осадков.

В Киеве в воскресенье днем без осадков, до минус 12 градусов мороза.

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.