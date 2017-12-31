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    Аномальные морозы в Северной Америке: Ниагарский водопад "замерз"

    (обновлено: )4110
    Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада. Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.
    канал RT в youtube

    Аномально холодная погода в Северной Америке привела к иллюзии замерзания Ниагарского водопада.

    Сам поток не замерз, однако водная пыль превратилась в лед еще в воздухе и осела на камнях и деревьях, создав эффект застывшего водопада.

    Необычное зрелище привлекло в штат Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио множество туристов.

    В последние дни в ряде штатов установилась морозная погода, выпал снег. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне в новогоднюю ночь ожидается минус 13 градусов по Цельсию, а температурный рекорд для этого города был установлен в 1899 году, когда термометр показал минус 26 градусов.

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