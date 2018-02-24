В Ивано-Франковской области выпал черный снег

Видео издания "Курс"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Жители города Бурштын (Ивано-Франковская область) публикуют в социальных сетях фото и видео темного от сажи снега. В городе работает Бурштынская ТЭС, которая является источником выбросов в атмосферу.

Руководство станции вину в загрязнении атмосферы отрицает, ссылаясь на улучшение экологических характеристик.

"В течение года по реконструкции выполнена поузловая замена агрегатов и обновлены системы энергоблока, что значительно улучшило его производственные характеристики, а уровень выбросов снижен до европейских норм благодаря установлению нового электрофильтра", — говорится в сообщении, которое цитирует издание "Курс".

После многочисленных жалоб жителей на общественных слушаниях была создана рабочая группа для проверки уровня загрязнений от деятельности Бурштынской ТЭС, в которую войдут представители власти, депутаты из населенных пунктов, где наблюдаются специфические осадки.

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