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    В России выпал синий снег

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    Снег, который появился в одном из дворов Петербурга, имел оттенок от светло-голубого, а местами, например, на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, имел фиолетовый оттенок.
    Синий снег в Санкт-Петербурге
    Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. В одном из дворов Санкт-Петербурга появился синий снег, инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу выясняют причину, сообщает ведомство.

    Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта внутридомовая территория и тротуары Аптекарского проспекта.

    ​"Факт подтвердился. Снег имел оттенок от светло-голубого, а местами, например, на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, имел фиолетовый оттенок. Для установления вещества, которое вызвало окрашивание снега, лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" был произведен отбор проб. Синий снег отправлен на анализ", — говорится в сообщении.

    ​Отмечается, что результаты исследования станут известны в ближайшее время.

    В 2012 году осадки в виде черного снега выпали в Октябрьском районе Омска.

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