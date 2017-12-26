В России выпал синий снег

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. В одном из дворов Санкт-Петербурга появился синий снег, инспекторы департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу выясняют причину, сообщает ведомство.

Поводом для проверки послужили жалобы местных жителей на синий снег, которым была покрыта внутридомовая территория и тротуары Аптекарского проспекта.

В Петроградском районе выпал синий снег. На место выехали сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа, а также специалист комитета по природопользованию.



Местные жители предположили, что снег принесло ветром с Химико-фармацевтического завода №1 pic.twitter.com/kZoCXfIOX1 — Николай Немчинов (@Kolyn261) 26 декабря 2017 г.

​"Факт подтвердился. Снег имел оттенок от светло-голубого, а местами, например, на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, имел фиолетовый оттенок. Для установления вещества, которое вызвало окрашивание снега, лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" был произведен отбор проб. Синий снег отправлен на анализ", — говорится в сообщении.

В Петроградском районе выпал синий снег. Сотрудники Роспотребнадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО сейчас выясняют причину явления. pic.twitter.com/a610LAVic2 — Королевство Тибет (@monarh_tibet) 26 декабря 2017 г.

​Отмечается, что результаты исследования станут известны в ближайшее время.

В 2012 году осадки в виде черного снега выпали в Октябрьском районе Омска.