В РФ украинцы пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Четверо граждан Украины пострадали при столкновении грузопассажирского автомобиля со снегоуборочной машиной на федеральной автодороге "М-2" в Тульской области.

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 2017 километре ФАД "Крым" в Щекинском районе столкнулись грузопассажирский автомобиль и снегоуборочник. Пострадали четверо граждан Украины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в грузопассажирском автомобили находились восемь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП.