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    В РФ украинцы пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной

    (обновлено: )5910
    Как стало известно, на 2017 километре ФАД "Крым" в Щекинском районе столкнулись грузопассажирский автомобиль и снегоуборочник. Пострадали четверо граждан Украины.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Четверо граждан Украины пострадали при столкновении грузопассажирского автомобиля со снегоуборочной машиной на федеральной автодороге "М-2" в Тульской области.

    На месте аварии автобуса, в котором ехали бойцы Нацгвардии из Винницкой области
    МВД Украины
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    Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    "На 2017 километре ФАД "Крым" в Щекинском районе столкнулись грузопассажирский автомобиль и снегоуборочник. Пострадали четверо граждан Украины", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, всего в грузопассажирском автомобили находились восемь человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Напомним, в Словакии в субботу автобус с украинцами попал в ДТП.

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