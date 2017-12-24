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    Зимнее потепление. Украину накроют дожди и мокрый снег

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (457)

    (обновлено: )17002
    В Украине - мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление до 0+7 градусов, в воскресенье и понедельник во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Потепление с мокрым снегом и дождем ожидается в воскресенье на территории Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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    "24 декабря в Украине — мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление до 0+7 градусов", — написала она на своей странице в Facebook.

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    В Киеве — снег с дождем, сильный ветер, +4…+6 градусов, добавила синоптик.

    В свою очередь Гидрометцентр сообщает, что в воскресенье и понедельник, 24-25 декабря, в связи с оттепелью в горах во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

    meteo.gov.ua
    Погода на 24 декабря 2017

    Ранее на Украину обрушились существенные снегопады, в ряде регионов было парализовано дорожное движение. В частности, в Киеве пробки достигали 10 баллов.

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