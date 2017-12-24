Зимнее потепление. Украину накроют дожди и мокрый снег

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Потепление с мокрым снегом и дождем ожидается в воскресенье на территории Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"24 декабря в Украине — мокрый снег с переходом в дождь, сильный ветер и потепление до 0+7 градусов", — написала она на своей странице в Facebook.

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В Киеве — снег с дождем, сильный ветер, +4…+6 градусов, добавила синоптик.

В свою очередь Гидрометцентр сообщает, что в воскресенье и понедельник, 24-25 декабря, в связи с оттепелью в горах во Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

meteo.gov.ua Погода на 24 декабря 2017

Ранее на Украину обрушились существенные снегопады, в ряде регионов было парализовано дорожное движение. В частности, в Киеве пробки достигали 10 баллов.