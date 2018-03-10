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    Бурштынская ТЭС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Бурштыне выпал черный снег
    В Ивано-Франковской области выпал черный снег 
    17:43 24.02.2018
    1725Украина остановилась в снежных заносах
    Жители города Бурштын жалуются на крупную ТЭС, расположенную в городе и работающую на угле. Они связывают появление черного и темно-серого снега с выбросами в атмосферу.
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС 
    21:58 05.02.2017
    628Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Работники Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу областного значения. Они требуют повышения зарплат на 30%, а также чтобы ТЭС передали в собственность государству.
    Бурштынская ТЭС
    Дышите глубже, проезжаем Сочи. О жизни возле Бурштынской ТЭС
    14:07 11.01.2017
    1533
    Местные жители жалуются на проблемы с органами дыхания, а власти признают, что с экологией в Орлове "большая беда": растет количество онкозаболеваний, заболеваний щитовидной железы.
    Митингующие с БуТЭС на час перекрыли львовское шоссе
    Митингующие с БуТЭС перекрыли львовское шоссе 
    09:41 21.11.2016
    500
    На трассе Ивано-Франковск - Львов накануне несколько сотен людей час непрерывно ходили по пешеходному переходу, заблокировав таким образом движение транспорта. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    В Бурштыне выпал черный снег
    В Ивано-Франковской области выпал черный снег 
    17:43 24.02.2018
    1725
    Жители города Бурштын жалуются на крупную ТЭС, расположенную в городе и работающую на угле. Они связывают появление черного и темно-серого снега с выбросами в атмосферу.
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