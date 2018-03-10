Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило. Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.
Судья Галицкого суда могла скрыть квартиру, правда одну. Руководитель Долинского суда не внес в декларацию 1,6 га земли, отданной в аренду. А жена Долинского судьи покупает недвижимость в курортном Моршине за копейки.
По заявлению Минобороны, в ходе занятий отработаны вопросы взаимодействия и совместных действий подразделений авиации, зенитных ракетных, радиотехнических войск и подразделений радиоэлектронной борьбы по отражению воздушного нападения.
Происшествие произошло на автодороге "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы". Рейсовый автобус "ПАЗ", который перевозил пассажиров по маршруту "Подлесье - Ивано-Франковск", столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
Такой "памятник" вождю пролетариата прикарпатские лесники сделали к 100-летию со дня его рождения в 1970-го году. Чтобы слово "ЛЕНИН" не затерялось среди других деревьев леса, для посадки выбрали вечнозеленую сосну.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".