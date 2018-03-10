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    Прикарпатье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    В центре Яремче Ford вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
    20:12 20.12.2017
    491
    Как отмечается, автомобиль ехал на невысокой скорости 40-50 км/час. Такие же объяснения дал водитель легковушки. Он был трезвым, но причины выезда с проезжей части на тротуар он объяснить не смог.
    Пострадавший флаг в кафе Прикарпатья
    Дуракам закон не писан. Глумление над флагами и его последствия
    15:19 15.11.2017
    1582
    Сорванные флаги в "майдановском" заведении спровоцировали большой скандал, а главный виновник, предположительно, даже сменил фамилию и убежал за границу.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
    Прикарпатье: ливень смыл с дорог новый асфальт - журналист
    11:15 05.09.2017
    585Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Жители региона вычерпывали воду из подвалов, супермаркетов и кафе, а общественный транспорт просто не выехал на маршруты, сообщила замглавного редактора портала "Press-Центр" Мирослава Бзикадзе.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
    Прикарпатье накрыла непогода: град с перепелиное яйцо, Франковск затоплен
    23:18 03.09.2017
    583Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило. Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.
    Молоток судьи
    Чтоб мы так жили. Как "бедствуют" судьи Прикарпатья
    10:47 30.08.2017
    630
    Судья Галицкого суда могла скрыть квартиру, правда одну. Руководитель Долинского суда не внес в декларацию 1,6 га земли, отданной в аренду. А жена Долинского судьи покупает недвижимость в курортном Моршине за копейки.
    В Прикарпатье перевернулся самолет
    Крушение самолета на Прикарпатье: неудачная посадка на пастбище 
    16:28 24.07.2017
    244
    В результате инцидента пассажир и пилот с телесными повреждениями госпитализированы, еще один пассажир после оказания медпомощи был отпущен домой.
    Пожар на базе 10 горно-штурмовой бригады на Прикапатье. Видео
    Пожар на базе 10 горно-штурмовой бригады на Прикапатье 
    04:34 24.02.2017
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    Утром 23 февраля в Коломые Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на территории воинской части, где базируется 10 горно-штурмовая бригада.
    Бурштынская ТЭС
    Дышите глубже, проезжаем Сочи. О жизни возле Бурштынской ТЭС
    14:07 11.01.2017
    1533
    Местные жители жалуются на проблемы с органами дыхания, а власти признают, что с экологией в Орлове "большая беда": растет количество онкозаболеваний, заболеваний щитовидной железы.
    В Прикарпатье учились отбивать воздушное нападение условного противника
    Военные в Прикарпатье учились отбивать воздушное нападение 
    06:16 12.12.2016
    274
    По заявлению Минобороны, в ходе занятий отработаны вопросы взаимодействия и совместных действий подразделений авиации, зенитных ракетных, радиотехнических войск и подразделений радиоэлектронной борьбы по отражению воздушного нападения.
    Пульт управления от телевизора
    Нацсовет прекратил трансляцию российских каналов в отеле на Прикарпатье
    20:35 01.09.2016
    261
    Владелица заведения, которая постоянно проживает в Хмельницкой области, сообщила, что не знала, что информационные российские телеканалы доступны для просмотра жителями отеля.
    В Прикарпатье из-за урагана погибла женщина
    В Прикарпатье из-за урагана погибла женщина, еще пятеро травмированы
    21:43 20.06.2016
    257
    В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что в результате падения деревьев в Прикарпатье один человек погиб, еще четыре человека получили травмы.
    На месте происшествия. Архивное фото
    ДТП на Прикарпатье: один человек погиб, четверо госпитализированы
    09:46 01.10.2015
    195
    Происшествие произошло на автодороге "Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы". Рейсовый автобус "ПАЗ", который перевозил пассажиров по маршруту "Подлесье - Ивано-Франковск", столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
    Молния в Тернополе
    На западе Украины объявлено штормовое предупреждение
    11:22 17.08.2015
    100Аномальная жара в Украине
    Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в Закарпатье и в Прикарпатье грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 скоростью 15-20 м/с. В других регионах сохранится высокая пожарная опасность.
    Молния
    На Прикарпатье двое мужчин погибли от удара молнии
    10:44 07.08.2015
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    Как уточняется, погибшие и травмированный находились на приусадебном участке и во время грозы спрятались под дерево в которое попала молния. Причина смерти - поражение молнией.
    Ленин в Прикарпатье. Видео
    Вечнозеленый "ЛЕНИН" из лесов Прикарпатья 
    05:58 17.05.2015
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    Такой "памятник" вождю пролетариата прикарпатские лесники сделали к 100-летию со дня его рождения в 1970-го году. Чтобы слово "ЛЕНИН" не затерялось среди других деревьев леса, для посадки выбрали вечнозеленую сосну.
    Счетчик для холодной и горячей воды
    Прорыв водопровода на Прикарпатье: 10 тыс. потребителей остались без воды
    11:30 28.04.2015
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    К восстановлению водоснабжения привлекли аварийно-восстановительные бригады Долинского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.
    Милиционеры Прикарпатья отправились защищать Мариуполь
    Милиционеры Прикарпатья отправились защищать Мариуполь 
    20:07 15.02.2015
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    Бойцы будут охранять общественный порядок и нести службу на блокпостах. Для некоторых из них это уже третья командировка на Восток.
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    Львовщина, испытание темнотой и халатность центральной власти
    14:00 13.12.2014
    1292Веерные отключения электричества в Украине.
    Аварийные отключения электричества - топ-тема для разговоров. На отсутствие графиков и хаотичное отключение жалуются все "жертвы" экономии.
    Мирная жизнь Прикарпатья. Ивано-Франковск
    Мирная жизнь Прикарпатья: Ивано-Франковск и Коломыя 
    21:47 28.09.2014
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    В Ивано-Франковске о войне напоминает лишь маскировочная сетка на Вечевом майдане, на которой дети вяжут узелки из лоскутов ткани цвета хаки.
    СМИ: жители двух сел в Ивано-Франковской области заблокировали дорогу
    10:26 05.11.2013
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    Жители сел Куты и старые Куты заблокировали дорогу между Ивано - Франковской и Черновицкой областями, с требованием отремонтировать ее. Полсотни машин стоят заблокированными на дороге.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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